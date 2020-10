Lisboa ganhou apenas cinco professores nas disciplinas onde há mais falta de docentes

Só cinco professores das disciplinas com maior procura de docentes foram colocados em escolas de Lisboa nesta sexta-feira, dia em que foram divulgados os resultados da sétima reserva de recrutamento, um concurso semanal de colocação de professores. Nas duas últimas reservas tinham sido colocados nove. Isto, apesar de as escolas de Lisboa serem as que têm mais horários a concurso, com cada horário a corresponder a um professor.

