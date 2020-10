Covid-19: Testes de diagnóstico voltam a poder ser requisitados através do SNS24

O modelo de requisição de testes de diagnóstico à covid-19 através da linha de saúde 24 começou esta sexta-feira a funcionar, à semelhança dos meses mais complexos de Março e Abril, avançou a ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa de actualização de informação relativa à infecção pelo novo coronavírus, Marta Temido explicou que este modelo já esteve a funcionar em Março e Abril e tem os mesmos moldes de funcionamento que na primeira fase da pandemia, referindo que se trata de uma medida excepcional e temporária.

“Não é uma prescrição aleatória, é uma prescrição que é feita baseada e tomada de acordo com um algoritmo previamente validado pela Direcção-Geral da Saúde e aplicado estritamente nos termos que está desenhado pelo profissional na linha de saúde 24”, afirmou.

Marta Temido acrescentou que a emissão de requisição de testes de diagnósticos à covid-19 através da linha de saúde 24 está prevista para “uma fase mais complexa”, como aquela que se está agora a viver no combate à pandemia.

A ministra disse ainda que esta decisão foi tomada porque há muitas pessoas a dirigir-se aos cuidados de saúde apenas para obter a prescrição do teste e “isso é uma pressão desnecessária no Serviço Nacional de Saúde e adicionalmente pode ter impacto no atraso na realização do teste”.