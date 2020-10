Caso do bebé sem parte do rosto: 15 dos 18 processos contra médico foram arquivados

O Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos já arquivou a maior parte das queixas contra o obstetra Artur Carvalho, que ficou conhecido depois de ter sido noticiado o caso do bebé que nasceu sem partes do rosto, em Setúbal, a 7 de Outubro do ano passado. Ao todo deram entrada na Ordem dos Médicos, pelo menos, 18 queixas e, ao que o PÚBLICO apurou, neste momento o obstetra, que entretanto se reformou em Julho, terá apenas pendentes três processos disciplinares.

