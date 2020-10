Presidente prepara homenagem minimal a vítimas da pandemia em Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a organizar uma cerimónia simbólica para homenagear as vítimas da pandemia de covid-19, num formato minimalista, muito idêntico ao das comemorações do 10 de Junho, no Mosteiro dos Jerónimos. A cerimónia decorrerá no Palácio de Belém e está marcada para 2 de Novembro, uma segunda-feira, que foi declarado há dias pelo Conselho de Ministros como Dia de Luto nacional em memória das vítimas da pandemia de covid-19.

