A ONU faz 75 anos e pergunta: em que mundo queres viver?

Em que mundo desejamos viver? Esta foi a pergunta que a Organização das Nações Unidas (ONU), que celebra este sábado 75 anos, colocou aos cidadãos de todo o mundo sob a forma do concurso fotográfico #TheWorldWeWant. A colecção das 75 melhores fotografias recebidas – seleccionadas de um conjunto de mais de 50 mil de 130 países – pode ser vista agora numa exposição online. E inclui uma de um português: o fotojornalista Rui Farinha. "O conjunto das imagens forma um manifesto visual que ilustra uma vontade colectiva de proteger, curar e regenerar o nosso planeta", refere a ONU em comunicado. E revela também que existe muito mais a unir-nos do que a separar-nos, como se pode ver ao observar a selecção de 30 imagens que o P3 fez.

Os fotógrafos também partilharam os seus desejos para o mundo. Zulqarnain Tiwana, do Paquistão, por exemplo, deseja "um mundo onde as crianças possam crescer com luz nos olhos e esperança no coração”. ​Paz, dignidade, igualdade e saúde são direitos que a ONU considera fundamentais para todos os que habitam este planeta.E tu, o que desejas para ti e para as gerações vindouras? Em que mundo gostaria de viver?