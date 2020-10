Operação em Portugal confirma desarticulação da Resistência Galega em Espanha

Esta foi a semana em que se soube que a Polícia Judiciária localizou uma base logística da Resistência Galega em Coimbra: no comunicado divulgado na segunda-feira, a PJ disse ter apreendido utensílios utilizados para fabricar e activar engenhos explosivos. No mesmo dia, arrancava em Madrid o processo de 12 independentistas galegos acusados de “exaltar as acções terroristas” da Resistência Galega.

