Covid-19: regiões de Espanha querem estado de emergência para impor recolher obrigatório

Dez das 17 regiões espanholas estão a pedir ao Governo de Pedro Sánchez que imponha um estado de emergência que daria aos governos regionais a possibilidade de impor medidas que limitem o movimento das pessoas, como recolheres obrigatórios.

A expectativa é que num conselho de ministros extraordinário que deverá ter lugar este domingo o Governo aprove a medida, segundo o diário espanhol El País.

O jornal Publico destaca que praticamente todo o país está com risco alto ou muito alto, e seis comunidades estão mesmo em alerta máximo. Espanha tornou-se esta semana o primeiro país da Europa a passar um milhão de casos de infecção e Pedro Sánchez disse que este número estará muito provavelmente subestimado e o número real de infecções possa ser mais próximo de três milhões. Morreram quase 38 mil pessoas.

Outros países da Europa com cenários menos preocupantes impuseram já medidas como o recolher obrigatório: França em várias zonas, incluindo grandes cidades como Paris e Marselha, que no total juntam mais de metade da população, e em Itália as regiões do Lácio (Roma), Campânia (Nápoles) e Lombardia (Milão), por exemplo.

A Catalunha é uma das regiões que anunciou que irá impor um recolher obrigatório mal o Governo aprove um decreto que lhe dê cobertura legal. “A evolução é muito preocupante. Ou aumentamos os nossos esforços, ou a covid-19 aumenta”, disse o número dois do governo catalão, Pere Aragonès.

“O vírus não percebe divisões administrativas ou cores políticas diferentes”, afirmou o líder da região da Castilha e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, em defesa de um entendimento.

Algumas regiões dizem mesmo que se o Governo central não agir, procurarão outros meios para impor restrições: “Não podemos esperar mais, temos de dar passos em frente”, disse o líder do Governo da região de Múrcia, Fernando López Miras, à TVE. “Se o governo central não fizer nada, vamos aprovar um recolher obrigatório”, declarou, sendo os tribunais regionais vistos como outro meio de conseguir impor restrições.

No entanto, o Governo deverá conseguir apoio suficiente para aprovar o estado de emergência, com o apoio de partidos regionais como o Partido Nacionalista Basco, no poder na região e cujo líder, Iñigo Urkullu, também quer impor um recolher obrigatório.

Até agora, Sánchez tem dito que cabe às regiões decidir os próximos passos e pediu aos espanhóis que “reduzam o movimento e o contacto social”, já que “não há outra solução”.

A região de Madrid que, diz o jornal espanhol Publico, é acusada por muitos de não estar a tomar as medidas correspondentes à gravidade da situação, anunciou entretanto novas restrições para vigorar depois do confinamento de duas semanas que limitou a mobilidade dos residentes da capital para fora da região, que termina este sábado.

A principal novidade, segundo o diário El País, é que fica a ser proibido o socializar em público de pessoas que não vivam juntas entre a meia-noite e as 6h. Muitos dos outros responsáveis regionais dizem que isso não chega. O Executivo de Sánchez (centro-esquerda, do PSOE-Unidas Podemos) e o governo autonómico de Madrid, do partido Popular e Cidadãos apoiado pela extrema-direita do Vox, têm-se desentendido em relação à gestão da pandemia.

A líder do Cidadãos, Inés Arrimadas, disse, entretanto, que apoiaria Sánchez numa declaração de estado de emergência, pondo o seu partido em rota de colisão com o seu parceiro de coligação no governo autonómico de Madrid, o PP, onde a líder do executivo Isabel Ayuso se tem oposto com veemência a esta medida.