Ricardo Araújo Pereira e Cristina Ferreira em isolamento por terem tido contacto com casos positivos

Ricardo Araújo Pereira (RAP) está em isolamento, tal como Cristina Ferreira. Ambos contactaram com pessoas cujos testes foram positivos ao vírus SARS-CoV-2.

Na sexta-feira, ao final da noite, no programa Governo Sombra a cadeira de RAP estava vazia. Carlos Vaz Marques explicou porquê e no ecrã surgiu o humorista num outro cenário, à distância, frente a um monitor de computador e com headphones postos. Ricardo Araújo Pereira explicou que, como se diz agora, esteve com alguém que “testou positivo”, por isso está em isolamento profiláctico.

Quer Pedro Mexia quer João Miguel Tavares brincaram com o tema e lembraram Cristiano Ronaldo. No último programa Isto é gozar com quem trabalha, segunda vaga, Ricardo Araújo Pereira fez uma rábula com uma peça da CMTV sobre o capitão da selecção portuguesa de futebol. Nesta sexta-feira voltou à carga, comparando-se com Ronaldo (que está mesmo infectado). “Sobre mim pode dizer-se exactamente o mesmo: este homem é um combatente, este homem vai expulsar o bicho e o bicho não sabe com quem é que se meteu.”

Ricardo Araújo Pereira não sabe se está infectado e fez referência que no início da semana poderá fazer o teste.

Também Cristina Ferreira anunciou, na sexta-feira, que está em isolamento, depois de ter recebido no seu programa a cantora Bárbara Bandeira, que anunciou ter recebido um teste positivo. No caso da apresentadora da TVI, o teste foi negativo, mas ainda assim optou pelo isolamento.

A apresentadora aproveitou as redes sociais para informar sobre o seu estado de saúde, dizendo que não tem qualquer sintoma e que voltará a repetir o teste no início da semana. Cristina Ferreira aproveita para deixar um apelo a quem segue para ter cuidado. “Estejam atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infecção, e devemos estar resguardados”, conclui.