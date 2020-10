Portugal de Lés-a-Lés: em 1111 quilómetros, não há longe, só distância

A noite chegou cedo e já quase só há luz no arco do palanque junto ao Tâmega, pelo qual vão passando as últimas motas a completar os 1111 quilómetros do 22.º Portugal de Lés-a-Lés que arrancou há quatro dias de Lagos para acabar aqui em Chaves. Apesar da escuridão dá para perceber que os responsáveis pela organização deste evento da Federação de Motociclismo de Portugal começam a descomprimir: acabou e correu bem.

