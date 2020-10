Pedro Lemos: Aos legumes “chamava-se guarnição”

Pedro Lemos escolheu uma alcachofra para posar para a fotografia. Tacteia a sua textura em escamas, fecha os olhos e exala o cheiro do corte longitudinal que a expõe, coloca-a sobre o peito em forma de coração — ouve-a até. “É delicada. É uma planta bonita que depois de cortar começa a oxidar. Obriga a que eu seja cuidadoso. É um prazer descascá-la e tirar-lhe as folhas.” O sabor traz-lhe boas memórias de infância, de comer fora em restaurantes clássicos, que tratavam a alcachofra como um side course. “Era sempre uma guarnição”, diz o chef. “Vinha uma travessa para o meio da mesa e as pessoas iam lá buscar. No Pedro Lemos gostamos de a transformar.”

Continuar a ler