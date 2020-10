António Loureiro: Aqui, os vegetais “já não desempenham um papel secundário”

Está escondida, mas há uma pequena horta no Largo do Serralho muito acarinhada por todos os que trabalham com o chef António Loureiro. Salsa e manjericão, amor-perfeito, cravo chinês e outros rebentos e pétalas vão despontando lá fora e nos pratos desenhados por este minhoto que se sente como peixe na água quando alguém reserva mesa no seu estrela Michelin e avisa que é vegetariano. “Aqui pensamos de uma forma vegetal”, responde à Fugas.

