Parlamento Europeu aprova nova PAC mais amiga do clima e do bem-estar animal

Mais apoio às PME agrícolas e aos agricultores com práticas amigas do clima e do meio ambiente, pagamentos directos anuais limitados a 100 mil euros, mais autonomia para os Estados desenharem as suas próprias medidas e sanções mais elevadas em caso de infracção repetida de regras ambientais ou de bem-estar animal. Até ao início de 2021 serão conhecidas as regras a aplicar a partir de Janeiro de 2023.