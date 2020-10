Divergências no topo do Novo Banco provocam três demissões de peso

O Lone Star, o fundo de private equity norte-americano com 75% do capital do Novo Banco e controlo total da gestão, formalizou esta quinta-feira a recondução de António Ramalho como presidente executivo (CEO). E foi recrutar a Espanha Andrés Baltar Garcia, nomeando-o para a comissão executiva e atribuindo-lhe o pelouro comercial de empresas, que estava nas mãos de Vítor Fernandes, gestor que renunciou ao cargo na sequência de um “profundo debate de ideias” no topo da instituição.

Continuar a ler