Construtoras portuguesas dispensam proteccionismo mas pedem cautelas

O repto lançado pelo primeiro-ministro às empresas de construção nacional para que compareçam aos muitos concursos públicos que vão ser lançados no âmbito do Programa Nacional de Investimentos (PNI 2030) apresentando na quinta-feira, e que terá 43 mil milhões de euros de investimento público para a próxima década, vai ser “prontamente correspondido pelo sector”, que aguarda um plano de investimento calendarizado, financiado e com prazos de execução “há décadas”.

