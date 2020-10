Sporting confirma saída de Luciano Vietto

Luciano Vietto já não é jogador do Sporting. A oficialização da saída do avançado argentino para o Al-Hilal chegou na noite deste sábado, com os “leões” a repartirem os sete milhões de euros da transferência com o Atlético Madrid.

Os dirigentes leoninos já tinham assumido que a proposta apresentada ao jogador era milionária e que a saída seria inevitável. A mudança para a Arábia Saudita prevê o pagamento de “sete milhões de euros por 75% dos direitos económicos do jogador, montante que será repartido em partes iguais entre a Sporting SAD e Club Atlético Madrid”, conforme consta do comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com a saída do argentino, que já tinha sido anunciado como reforço do Al-Hilal num vídeo publicado pelo clube, o Sporting perde uma opção de primeira linha para o ataque. O avançado de 26 anos tinha, de resto, sido o autor do golo do empate no recente clássico com o FC Porto.