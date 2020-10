Pedro Gonçalves desempatou o jogo para o Sporting

O Sporting regressou neste sábado às vitórias na I Liga, triunfando por 1-2 em São Miguel sobre o Santa Clara, em jogo a contar para a quinta jornada. Depois do empate há uma semana em Alvalade com o FC Porto, os “leões” podem bem agradecer os três pontos a Pedro Gonçalves, que marcou os dois golos do triunfo, num jogo que esteve muito complicado para a formação de Rúben Amorim.

Num estádio onde nunca perderam, os “leões” colocaram-se em vantagem aos 20’. Jovane fez o passe para Pedro Gonçalves, que ganhou a linha e foi certeiro no remate, com a bola a passar entre o guarda-redes Marco e o poste.

Perto do final da primeira parte, a equipa açoriana chegou ao empate. Coates fez um passe disparatado e deixou a bola nos pés de Lincoln, que rapidamente a meteu em Thiago Santana. O avançado brasileiro ultrapassou Adán e fez o empate aos 42’.

Já perto do final, o Sporting conseguiu chegar ao triunfo. Feddal fez um passe longo para a corrida de Pedro Gonçalves. O guardião Marco teve uma saída imprudente e deixou o médio “leonino” em boa posição para marcar o seu segundo golo do jogo aos 81’.