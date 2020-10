Hamilton garante pole position no Grande Prémio de Portugal

Lewis Hamilton conquistou este sábado, em Portimão, a pole position do Grande Prémio de Portugal, com um recorde absoluto de 1m16,652s. Foi a nona pole em 2020, 97.ª da carreira, 70.ª na Mercedes, superando, na hora da verdade, o companheiro Valtteri Bottas (1m16,754s, a 0,102s) e grande dominador dos treinos livres. O piloto britânico ganhou, desta forma, importante vantagem para o arranque no Autódromo Internacional do Algarve, 26.º circuito no qual garantiu o primeiro lugar da grelha, e onde se espera que possa superar as 91 vitórias de Michael Schumacher.

No regresso da Fórmula 1 a Portugal, 24 anos depois da última passagem do “Grande Circo” por território nacional, os pilotos enfrentaram inúmeros desafios na “montanha russa” algarvia, que testou a capacidade de adaptação a um circuito desconhecido para praticamente todos, um pouco à imagem do que havia sucedido em Mugello, Itália.

How things stand at the end of qualifying!



Just a tenth between the top two ??#PortugueseGP ???? #F1 pic.twitter.com/iXHoaTxNAw — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

O início da qualificação sofreu um atraso de 30 minutos, provocado pelo levantamento de uma “tampa” de escoamento, que interrompeu a terceira sessão de treinos por questões óbvias de segurança.

No regresso dos pilotos à pista, os Mercedes optaram por pneus médios, com os demais a escolherem macios, o que não foi suficiente para destronar os “flechas prateadas” da primeira linha da grelha de partida, seguidos pelo insuspeito holandês Max Verstappen (Red Bull), a 0,252s de Hamilton, e pelo surpreendente Charles Leclerc (Ferrari), a 0,438s.

In case you missed FP3...



This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14#PortugueseGP ???? #F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ — Formula 1 (@F1) October 24, 2020