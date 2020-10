Cabeça de Diogo Jota vale triunfo ao Liverpool

Num sábado marcado pelos empates do Manchester City no terreno do West Ham (1-1) e do Manchester United diante do Chelsea, em Old Trafford (0-0), o Liverpool conseguiu uma importante vitória sobre o Sheffield United (2-1), na 6.ª jornada da Premier League.

Sander Berge, de penálti, ainda colocou os visitantes na frente do marcador, dificultando a vida a um campeão ainda longe dos índices de rendimento da época passada.

Antes da saída para o intervalo, aos 41’, Roberto Firmino empatou o encontro e seria Diogo Jota a resolver a questão, aos 64’. Sadio Mané cruzou do lado esquerdo e o extremo português finalizou, de cabeça, ao segundo poste.

O segundo golo de Jota pelo Liverpool na Premier League catapultou a equipa para o segundo lugar, à condição, com os mesmos 13 pontos do vizinho Everton, que no domingo defronta o Southampton, fora de portas.