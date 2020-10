Bundesliga: Lewandowski demolidor diante do Eintracht

Dez golos em cinco jogos na Bundesliga 2020-21, é este o cartão-de-visita de Robert Lewandowski. Neste sábado, o avançado polaco apontou um hat-trick diante do Eintracht Frankfurt, lançando o Bayern Munique para uma goleada na 5.ª jornada do campeonato.

Antes da meia-hora de jogo, Lewandowski já tinha bisado, inaugurando o marcador aos 10’ e marcando, depois, de cabeça na sequência de um pontapé de canto.

O terceiro golo do internacional polaco chegou aos 61’, graças a uma assistência de Douglas Costa, sendo que a goleada do Bayern Munique sobre o Eintracht (que fez alinhar André Silva e Bas Dost de início) ficou completa com golos de Leroy Sané (72') e Jamal Musiala (90').

Este triunfo coloca o campeão alemão no segundo lugar, com 12 pontos, um atrás do RB Leipzig, que derrotou o Hertha Berlim, por 2-1. O Eintracht, que ainda não tinha perdido no campeonato, soma oito pontos.