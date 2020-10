Coates complicou, Pedro Gonçalves desempatou e o Sporting ganhou

Há uma clara diferença geracional no Sporting. A defesa é para os experientes (guarda-redes e centrais estão acima dos 30), o ataque é para os jovens (médios e avançados são sub-25), mas já se sabe que os erros e os golos não têm idade. Neste sábado, nos Açores, um dos mais experientes (Coates) errou e um dos mais novos (Pedro Gonçalves) brilhou. Num jogo em que foi melhor durante mais tempo, o Sporting venceu com justiça, nos Açores, o Santa Clara, por 1-2, e mantém-se invicto na I Liga, mas esta não deixou de ser uma vitória com sofrimento e que esteve perto de não acontecer.

Como tem sucedido quase sempre nos jogos do campeonato, o Sporting entrou com dinâmica e com vontade de resolver cedo. Rúben Amorim apostou no mesmo “onze” que empatara há uma semana com o FC Porto e os “leões” criaram perigo logo desde o início. Essa boa entrada deu frutos aos 20’. Tudo começou numa recuperação de João Palhinha (uma clara mais-valia no meio-campo), com a bola a passar por Nuno Santos e Nuno Mendes antes de chegar a Jovane, que arrancou um passe calibrado na perfeição para apanhar a corrida de Pedro Gonçalves. O ex-Famalicão aguentou bem a pressão de Fábio Cardoso, ganhou a linha e, de pé esquerdo, conseguiu meter a bola na baliza entre o poste e o guardião, Marco.

Positivo/Negativo Positivo Pedro Gonçalves Dois golos, ambos de execução difícil, para o médio que foi a contratação mais cara do Sporting (6,5 milhões). Está a consolidar o seu estatuto na equipa como assistente e como goleador, e não será, de certeza, ele a sair quando João Mário se fixar no “onze”.

Positivo Thiago Santana Não teve muitas oportunidades de brilhar, mas aproveitou muito bem o disparate de Coates para marcar e manter a liderança dos goleadores. Negativo Coates O central uruguaio é o capitão e um dos mais experientes da equipa, mas foi por causa dele que os “leões” passaram um mau bocado nos Açores.

Negativo Marco Pereira Podia ter feito mais no primeiro golo do Sporting, a cobrir o primeiro poste, e, no segundo, calculou mal o seu tempo de saída.

O Sporting estava num bom dia, o Santa Clara nem tanto, mas um disparate de Sebastian Coates fez esquecer isso tudo. O central uruguaio fez um autêntico passe para Lincoln, que rapidamente direccionou a bola para Thiago Santana. Adán saiu da baliza, o goleador brasileiro passou por ele com toda a calma e atirou a contar para o empate, aos 42’, entrando, pelo caminho, para a história do Santa Clara — para além de voltar a ser o líder dos goleadores da Liga (cinco golos), tornou-se no melhor marcador de sempre da equipa açoriana na I divisão (13 golos).

Este empate contra-corrente deixou o Sporting sem saber bem o que fazer e o Santa Clara mais tranquilo no jogo. Amorim reforçou o ataque com Tomás e Sporar, a equipa melhorou e criou oportunidades, algumas delas falhadas de forma incrível pelo avançado esloveno, que continua em branco esta época — aos 73’, cabeceou ao lado após cruzamento de Porro; aos 77’, nem conseguiu rematar após criação de João Mário.

Para compensar o falhanço de Coates e a falta de pontaria de Sporar, voltou a surgir em cena Pedro Gonçalves. Aos 81’, captou bem um passe longo de Feddal e aproveitou uma saída desastrada de Marco (que chocou com um dos seus centrais) para ganhar espaço na área. O ângulo não era o melhor e a bola não estava no seu melhor pé, mas Pedro Gonçalves, que também responde pela alcunha de “Pote”, salvou o Sporting de perder pontos frente a um Santa Clara que já leva três jogos sem ganhar.

Com um jogo a menos (que será cumprido a uma hora tardia na próxima quarta-feira), os “leões” conquistaram dez pontos em 12 possíveis, mantêm-se invencíveis e com amostras de bom futebol, que vão compensando os erros.