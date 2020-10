Walter Benjamin: uma nota de rodapé em São Roque da Lameira

Na Rua de São Roque da Lameira, na deprimida zona oriental do Porto, a Casa São Roque inaugura este sábado Footnote 14: Angel of History, com curadoria da polaca Barbara Piwowarska, uma ampla exposição colectiva que reúne um conjunto de artistas contemporâneos cujos trabalhos dialogam com a obra do pensador judaico-alemão Walter Benjamin, incluindo a nova-iorquina R. H. Quaytman, de quem Serralves mostra neste momento The Sun Does Not Move, Chapter 35, a sua conterrânea Aura Rosenberg, radicada em Berlim, o austríaco Arno Gisinger, que andou a documentar os muitos locais onde Benjamin se foi refugiando do avanço nazi, ou ainda o fotógrafo português Paulo Nozolino.

