Richard J. Evans: “Devemos combater o ataque à democracia com as armas de hoje, não de ontem”

Entrevista

Uns vêem o Terceiro Reich em todo o lado, outros em lado nenhum. Uns obscurecem as suas especificidades, outros as suas reverberações contemporâneas. O Terceiro Reich no Poder é um livro indispensável para que a História (e a memória) de um dos tópicos mais angustiantes e estudados da nossa História colectiva seja preservada, com substância e rigor.