Sílvia Curado e os desafios da edição genética

Em que consiste a técnica CRISPR/Cas9 que permite editar com precisão os genes de humanos adultos? Quais são os dilemas que limitam a edição genética a embriões? Será possível reescrever o genoma da humanidade ou trazer de volta espécies extintas?

No segundo episódio do podcast Assim Fala a Ciência, David Marçal conversa com a geneticista Sílvia Curado, docente da Universidade de Nova Iorque e investigadora no Centro de Nanomedicina dessa universidade, que responde a diversas questões sobre a técnica de edição genética CRISPR/Cas9, objecto de investigação das cientistas galardoadas com o Prémio Nobel da Química de 2020, Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna.

Sílvia Curado, autora do livro Engenharia Genética: O Futuro já Começou (Glaciar, 2017), explica o potencial desta “tesoura genética equipada com um sistema GPS” que permite alterar o ADN das células, os desafios da sua aplicação e os limites éticos que levanta, em particular quando falamos de embriões humanos.

Assim Fala a Ciência é o novo podcast de ciência do PÚBLICO. A cada duas semanas, o físico Carlos Fiolhais e o bioquímico David Marçal conversam com investigadores da rede GPS – Global Portuguese Scientists, dando voz à ciência para furar o ruído da desinformação.

Este programa tem o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos.