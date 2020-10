Peritos arrasam propostas para permitir inseminação após morte do dador

As propostas do PS, BE e PCP, assim como da iniciativa de cidadãos liderada por Ângela Ferreira, para se passar a permitir que uma mulher seja inseminada com o sémen do marido ou companheiro já morto, são fortemente criticadas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) e pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV). Este último dá mesmo parecer desfavorável aos projectos de lei que são debatidos nesta sexta-feira e votados na generalidade no plenário da Assembleia da República.

