PCP vai abster-se no Orçamento para 2021

O PCP vai abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021, na próxima quarta-feira. Mas avisa já que o sentido de voto na votação final global, marcada para 26 de Novembro, dependerá do que for incluído no texto durante a negociação e votação na especialidade.

“A proposta de Orçamento do Estado não dá resposta à situação do país. Além dos compromissos já admitidos, é necessário que se assuma a concretização de outras medidas para que tal resposta seja assegurada”, avisou o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, em conferência de imprensa na Assembleia da República, deixando uma longa lista de medidas que os comunistas esperam ver inscritas no orçamento.

“A decisão do PCP de se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado é assumida com a perspectiva de que esse debate mais amplo ainda possa ocorrer, mesmo constatando a sistemática recusa do Governo e do PS em avançar nesse sentido”, vincou João Oliveira. “Não basta invocar a gravidade da situação como o Governo faz. É preciso fazer corresponder as palavras aos actos. A dimensão dos problemas obriga a soluções à altura da sua gravidade e o país não compreenderia que essa resposta fosse negada.”

Questionado sobre uma mudança de sentido de voto entre a generalidade e a votação final global, João Oliveira afirmou que “aquilo que é determinante para o sentido de voto final é a constatação de haver ou não resposta aos problemas do país. É absolutamente essencial que o orçamento seja a resposta global a esses problemas.” E volta a recusar qualquer responsabilidade sobre uma eventual crise política. “Aquilo que pesa na nossa apreciação são as necessidades do país; não nos deixamos condicionar por chantagens e ameaças de crise política. O país não perdoaria que a discussão do OE fosse feita com base nessas chantagens e não na apreciação dos problemas do país.”

João Oliveira recusou também que o anúncio de hoje do sentido de voto do PCP, quando ainda tem vários dias para negociar com o Governo, seja uma forma de se antecipar ao Bloco, que já disse que tornará público, no domingo, o seu voto. “Não faz sentido que o calendário que outros partidos tenham definido para a sua tomada de decisão influencie de alguma maneira o nosso posicionamento. Nós decidimos em função do que nós consideramos que temos condições para tomar uma decisão.”

Os bloquistas reúnem a Mesa Nacional no domingo, altura em que comunicam o seu sentido de voto. O PEV vai anunciar na próxima segunda-feira e o PAN também só o faz na próxima semana.