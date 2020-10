Parlamento chumba proposta de referendo à eutanásia

A proposta de referendo sobre a despenalização da eutanásia foi chumbada com os votos contra do PS, BE, PCP, PEV e PAN, e de nove deputados do PSD e das duas deputadas não inscritas (Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira). Na bancada social-democrata, os restantes deputados votaram a favor ao lado do CDS e do deputado único da Iniciativa Liberal. André Ventura, do Chega, não votou por se encontrar em campanha eleitoral nos Açores. Não foram registadas abstenções.

Na bancada do PSD votaram contra a proposta os deputados Rui Rio (líder do PSD), André Coelho Lima, António Lima Costa, Mónica Quintela, Catarina Rocha Ferreira, Isabel Meireles, Márcia Passos, António Maló de Abreu e Sofia Matos, o que representa uma minoria em 79 parlamentares eleitos.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, apelou a que os deputados não anunciassem declarações de voto por causa da longa agenda parlamentar desta manhã. Só o deputado do PS Pedro Cegonho acabou por fazê-lo, o que desagradou ao Presidente.

A proposta nasceu de uma iniciativa popular de referendo, promovida pela Federação pela Vida, que recolheu mais de 95 mil assinaturas. No debate de quinta-feira, os deputados que se opõem à consulta popular argumentaram que a Assembleia da República é soberana para legislar sobre a matéria. Pelo contrário, os partidos favoráveis ao referendo defenderam que o Parlamento deveria permitir que os portugueses se pronunciassem e que essa opção não põe em causa a democracia representativa.

A bancada do PSD foi a que se mostrou mais dividida: uma maioria defende o referendo mas o líder do partido votou contra e é favorável à despenalização da eutanásia. A decisão da direcção do PSD de conceder liberdade de voto foi polémica — como ficou visível na reunião da bancada — tendo em conta que o congresso de Fevereiro aprovou uma moção que propunha um referendo sobre a legalização da eutanásia.

Caso esta proposta fosse aprovada, a pergunta que seria colocada em referendo — “concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?” — também foi muito criticada no debate parlamentar de quinta-feira. Deputados de várias bancadas consideraram que a questão continha “um juízo moral” e até político.

Depois da proposta de referendo chumbada, mantêm-se os trabalhos para alcançar um texto comum sobre a despenalização da eutanásia tendo em conta os projectos de lei aprovados na generalidade em Fevereiro passado.