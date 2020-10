Miguel Albuquerque reeleito presidente do PSD-Madeira com 87,3% de votos

Miguel Albuquerque foi reeleito nesta sexta-feira presidente do PSD-Madeira nas eleições directas, em que foi o único candidato, tendo obtido 87,3% dos votos dos militantes, indicou o partido.

“Dos 2839 militantes em condições de votar, 2489 exerceram o seu direito de voto, ou seja, 87,6%, sendo que do total de votos apurados, 2480 deram o sim à reeleição de Miguel Albuquerque”, refere em comunicado. Foram ainda a apurados cinco votos em branco (0,1%), e quatro votos nulos (0,1%). A lista encabeçada por Albuquerque reconduz José Prada como secretário-geral.

De acordo com o comunicado, o líder reeleito do PSD-Madeira, também presidente do Governo regional de coligação PSD/CDS-PP, destaca o “número expressivo de militantes que acorreram às urnas”, considerando que é revelador de um “partido unido em torno de um objectivo comum”, que é “vencer todas as eleições em 2021”.

Neste acto eleitoral, foram também escolhidos 449 delegados ao XVIII Congresso Regional, agendado para 21 e 22 de Novembro, mas que poderá ser adiado, por razões de segurança, devido à pandemia da covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Miguel Albuquerque foi eleito líder dos sociais-democratas madeirenses em 29 de Dezembro de 2014, com 64% dos votos num universo de 6232 votantes, um resultado superior ao alcançado pelo histórico presidente do partido na região, Alberto João Jardim, em 2012, num acto eleitoral que foi disputado em duas voltas.

Nas últimas directas, em 14 de Dezembro de 2018, foi reeleito, sendo também o único candidato, reunindo 98,4% dos votos. Miguel Albuquerque assumiu pela primeira vez o cargo de presidente do Governo Regional da Madeira em 20 de Abril de 2015, tendo sido reeleito em 22 de Setembro de 2019.