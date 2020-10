Marisa Matias divulga lista de 250 apoiantes da área da saúde

A candidata do Bloco de Esquerda às eleições presidenciais, Marisa Matias, esteve nesta sexta-feira no distrito de Leiria e fez um discurso em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “É o SNS que protege todos, que faz respirar a democracia e foi isso que nos disseram António Arnaut e João Semedo na sua luta por uma lei capaz de defender e ampliar ao SNS”, disse a bloquista. No mesmo dia, a sua candidatura divulgou uma lista de 250 apoiantes todos da área da saúde.

Continuar a ler