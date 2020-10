Israel e Sudão acordam normalização de relações diplomáticas

Israel e Sudão acordaram a normalização das suas relações diplomáticas esta sexta-feira, num acordo patrocinado pelos Estados Unidos, anunciaram os três países num comunicado conjunto.

“Os líderes concordaram na normalização das relações entre Sudão e Israel e no fim da beligerância entre as suas nações”, lê-se no comunicado, citado pela Reuters.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou ao telefone com Benjamin Netanyahu e Abdalla Hamdok, primeiros-ministros de Israel e Sudão, respectivamente, e mostrou-se confiante de que outros países da região seguissem o caminho do Sudão, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, que nos últimos dois meses normalizaram relações com o Estado judaico.

Donald Trump disse que espera que os palestinianos e pelo menos cinco países se juntem em breve a um acordo de paz com Israel, entre eles a Arábia Saudita.

O acordo entre Cartum e Telavive surge poucos dias depois de os Estados Unidos terem anunciado a sua intenção de retirar o Sudão da lista de países apoiantes do terrorismo. Em troca, o Governo sudanês comprometeu-se a pagar 335 milhões de dólares aos familiares e às vítimas de atentados terroristas contra embaixadas norte-americanas na Tanzânia e no Quénia, em 1998, e a um navio no Iémen, em 2000. Esta sexta-feira, Trump comunicou a sua intenção ao Congresso norte-americano.

As negociações entre Sudão e Israel já duram há alguns meses, e estiveram iminentes em Agosto, depois do anúncio dos Emirados, mas um acordo acabou por ser adiado.

Na quarta-feira, uma delegação israelita e americana, segundo a Al-Jazeera, aterrou em Cartum para forçar as negociações.

Um dia depois, o primeiro-ministro Abdalla Hamdok disse estar preparado para normalizar relações com Israel, mas só após aprovação do parlamento transitório, que ainda não foi formado, de acordo com a Reuters.

Desde a queda do ditador Omar al-Bashir, derrubado por um golpe militar em 2019, o Sudão está numa situação política ainda mais frágil, e não são esperadas eleições antes de 2022.

Hamdok, que chefia o Governo provisório, tinha vindo a adiar uma decisão final sobre a normalização dos laços com Israel, e durante as negociações com os Estados Unidos sobre a retirada da lista de países apoiantes do terrorismo fez questão de separar os dois assuntos, defendendo que um não deve depender do outro.

No entanto, com as eleições presidenciais norte-americanas cada vez mais próximas, Washington aumentou a sua pressão sobre Cartum, para que Donald Trump consiga reivindicar mais um feito diplomático, depois dos “Acordos de Abraão”, do qual fizeram parte Emirados Árabes Unidos e Bahrein.