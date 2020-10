Câmara de Cascais distribui máscaras gratuitas à população

A Câmara de Cascais vai distribuir máscaras gratuitamente a toda a população, anunciou esta sexta-feira o presidente da autarquia, Carlos Carreiras.

A Assembleia da República aprovou o uso obrigatório de máscara ao ar livre e assim que a lei entrar em vigor, a Câmara de Cascais, através de 89 parceiros sociais, “passará a disponibilizar máscaras gratuitamente aos cidadãos residentes, estudantes ou trabalhadores no concelho”, com um limite de dez máscaras por semana, lê-se no comunicado do município.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Consideramos que se o Estado obriga, e bem, os cidadãos a utilizar máscara em espaço público para controlar a pandemia, então deve dar todas as condições para que cada um as possa usar com o mínimo de custo possível. Se o Estado Central não tem capacidade de fornecer máscaras, deve o Estado Local fazê-lo”, considera Carlos Carreiras.

Em Maio, a Câmara de Cascais começou a distribuir máscaras aos utentes de transportes públicos do concelho e também a pessoas com baixos rendimentos, desempregados e idosos. Por todo o concelho há também 200 dispensadores de máscaras com pacotes de três pelo custo de 50 cêntimos.