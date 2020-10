BragaNoivos regressa com menos expositores e mais medidas de seguraça

A edição 2020 da BragaNoivos vai decorrer entre esta sexta-feira e domingo, no Altice Forum Braga, com medidas de segurança “mais apertadas” por causa da pandemia da covid-19. Em comunicado, a InvestBraga refere, desde logo, que será realizada, em tempo real, a gestão da lotação máxima, de forma a não ultrapassar o limite de 300 visitantes em simultâneo.

As normas passam pelo controlo de temperatura corporal a todos os participantes à entrada do edifício, assim como desinfecção do calçado num tapete bactericida, obrigatoriedade da higienização das mãos e uso obrigatório de máscara dentro do edifício, parque de estacionamento e entradas, sendo recomendado o uso de máscaras FFP2/KN95, disponíveis para venda no local.

A credenciação e o controlo de acessos será 100% digital e no acesso à feira serão usados mecanismos de controlo de gestão de fila através de sinalização no solo e pessoal de apoio.

O pagamento digital será privilegiado de forma a reduzir as transacções em dinheiro, mas se forem utilizadas moedas ou outros cartões bancários, as mãos e equipamentos serão desinfectados após o uso.

Haverá ainda capacidade limitada em cada stand e promoção de catálogos e material de distribuição digital.

A limitação e o distanciamento serão assegurados durante todas as passagens de modelos, com a respectiva desinfecção dos espaços e cadeiras no fim de cada desfile.

Jorge Ferreira, organizador do evento, afirma que a edição deste ano promoverá a “vitalidade do sector dos casamentos, uma vez que este sector quer, mais do que nunca, mostrar toda a sua vitalidade e resiliência”.

A Braga Noivos viu reduzido, no entanto, o habitual número de expositores para 110, “com a garantia da mesma diversidade e qualidade”. Em 2018, o certame contou com 150 expositores.