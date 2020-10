Sogrape adia lançamento do Barca Velha 2011

A Sogrape anunciou ontem a decisão de adiar o lançamento do Barca Velha 2011, que recentemente tinha tido a sua apresentação oficial. Em causa está a dificuldade encontrada na extracção das rolhas originais das garrafas, o que levou a empresa a decidir rearrolhar toda a produção de 75 cl do Barca Velha 2011.

O principal objectivo da Sogrape naquele que descreve como um “gesto de responsabilidade e sensatez” foi “preservar a longevidade do vinho e proteger a sua notoriedade e qualidade irrepreensível”. Não foi uma decisão fácil para a equipa de enologia liderada por Luís Sottomayor, mas “como precaução e como recomendam as boas práticas enológicas” acabou por ser tomada. Assim, o lançamento no mercado do Barca Velha 2011 já não acontecerá em 2020.

Durante os próximos meses, adianta a Sogrape, a equipa de enólogos “monitorizará atentamente a evolução do vinho para poder assegurar uma decisão confiante e definitiva relativamente a esta colheita”. O comunicado enviado pela empresa lembra que aquele que é o vinho mais icónico da casa “ao longo de quase 70 anos desafia o Homem na arte de saber esperar” – foi o que aconteceu, de forma ainda mais marcada, com esta colheita, que teve o seu lançamento, inicialmente previsto para Maio de 2020, adiado devido à pandemia, foi finalmente apresentado à imprensa em Setembro e agora conhece um outro adiamento na data de chegada ao mercado.

Na apresentação de Setembro, na Quinta da Leda, no Douro, onde nascem as uvas que dão origem a este vinho, Luís Sottomayor descreveu o Barca Velha 2011 como “o leão”, declarando que é um vinho “que nasceu um Barca Velha” e nunca ofereceu dúvidas (nem todos os anos há declaração de Barca Velha – este é apenas o 20º da história). Será, no entanto, necessário esperar mais algum tempo para que o leão se mostre ao público.