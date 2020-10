Matos Fernandes: “Dicotomia entre ambiente e obras públicas é do passado”

Se o Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI2030) fosse um campeonato entre ministérios, o das Infraestruturas e da Habitação ganharia em mediatismo com o projecto da alta velocidade Lisboa-Porto e a nova linha Porto-Vigo, mas o Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC) ganharia pelo lado do volume: são 26 mil milhões de euros de grandes investimentos programados para a próxima década, num total de 43 milhões de euros.

Continuar a ler