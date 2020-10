CMVM aplica coima de um milhão de euros à KPMG no caso BES

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou uma coima de um milhão de euros à KPMG & Associados, o braço português de um dos maiores grupos de auditoria mundiais, por causa da revisão das contas do Banco Espírito Santo (BES).

Embora a CMVM não revele qual é a instituição de crédito, o PÚBLICO sabe que se trata do banco que foi liderado por Ricardo Salgado. De resto, já se sabia que o regulador tinha desencadeado averiguações em torno deste caso, quando em 2019 cancelou o registo de três auditores da KPMG.

A aplicação da coima foi anunciada nesta sexta-feira, depois de ter sido formalizada pelo conselho de administração da CMVM a ​17 de Setembro. O caso segue para tribunal, pois a KPMG, arguida neste processo, requereu a impugnação judicial da decisão.

A coima visa factos ocorridos durante o tempo em que o BES existia, mas prolongam-se além da resolução do banco, em 2014, pois os actos descritos pela CMVM abrangem o período que vai de 2012 a 2015.

O processo tem que ver com a revisão legal/auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do BES de 2012 e 2013, e ainda pelo facto de a KPMG ter prestado informações falsas ao Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria. “Atentas as circunstâncias do caso concreto, deliberou o Conselho de Administração desta Comissão aplicar ao Arguido uma coima única no montante de €1.000.000,00 [um milhão de euros]”, conclui-se na decisão.

A KPMG, adianta o texto da decisão, prestou ao Conselho Nacional de Supervisão “informações falsas” relativamente a duas questões: por um lado, “a factos de que teve conhecimento, no âmbito da revisão legal/auditoria sobre demonstrações financeiras consolidadas (referentes aos exercícios de 2011 e 2012) de uma instituição de crédito emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, referentes ao trabalho de auditoria levado a cabo sobre o crédito a clientes de um componente significativo do Grupo cujas contas foram auditadas”; por outro, relativamente “ao seu acesso a dois documentos respeitantes um componente significativo do Grupo cujas contas foram por si auditadas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Relativamente à revisão das contas, a CMVM conclui, por exemplo, relativamente a 2012, que a auditora “não documentou adequadamente, nos seus papéis de trabalho/dossier de auditoria, os critérios de classificação de componentes/subsidiárias do Grupo cujas demonstrações foram objecto de revisão/auditoria”. Considera que também não o fez “adequadamente” em relação a “procedimentos de auditoria efectuados e a prova de auditoria obtida sobre o ‘crédito a clientes’ de um componente significativo” do GES, e que também não obteve “prova de auditoria” de forma “a suportar a opinião de auditoria emitida, relativamente ao “crédito a clientes” de um componente significativo do Grupo <_o3a_p>

Este não é o único caso em que a CMVM tem em mãos para avaliar se as grandes auditoras estão a cumprir com as suas obrigações legais. O regulador do mercado anunciou no final de Setembro ter detectado falhas dos auditores em operações suspeitas dos Luanda Leaks, do ponto de vista do cumprimento das normas a que os revisores oficiais de contas estão obrigados a cumprir relativamente a um cliente para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Na altura, a CMVM tinha concluído cinco das dez acções abertas no início do ano (relativas a quatro auditores) e ainda estava a realizar as outras cinco (centradas em cinco auditores).