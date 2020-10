Um dia mais curto no Giro antes das decisões

Em extensão, a 19.ª etapa da Volta à Itália era a mais longa (258km), acabou por ser menos de metade (124,5km). A chuva e o frio eram intensos, o pelotão uniu-se contra a realização da etapa nestas condições, parou aos 8km, e a organização acabou por interromper a etapa, mudando para Abbiategrasso e poupando 133,5km às pernas dos ciclistas antes dos dias em que tudo se irá decidir no Giro.

O perfil da etapa não mudou substancialmente, mesmo com a sua extensão reduzida, mas não houve uma chegada com o pelotão compacto. Houve uma fuga de 14 homens que acabou por ter sucesso porque nenhuma equipa conduziu uma perseguição. E esse grupo fragmentou-se nos últimos quilómetros, com o checo Josef Cerny (CCC) a conseguir levar a sua fuga solitária até ao fim.

Como se esperava, esta não era uma etapa para os corredores que lutam pela classificação geral e, por isso, tudo ficou na mesma entre os primeiros. Depois de a ter “roubado” a João Almeida (Deceuninck-Quick Step) no Stelvio, o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) continuou a ser o dono da camisola rosa, mantendo 12s de vantagem sobre o seu colega de equipa Jai Hindley e 14s sobre o britânico Tao Geoghegan Hart (Ineos). Também na mesma ficou João Almeida, no quinto lugar, a 2m16s de Kelderman.

Neste sábado, a penúltima etapa (190km) será mais uma com alta montanha, com três subidas acima dos 2000m de altitude, uma delas na meta em Sestriere, e espera-se uma competição cerrada, sobretudo entre os três primeiros.