Bottas dominou treinos livres do GP de Portugal

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) dominou nas duas sessões de treinos livres desta sexta-feira, no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, tendo sido mais rápido do que o companheiro de equipa, Lewis Hamilton na primeira, para superar Max Verstappen (Red Bull), na segunda, registando o novo recorde do Autódromo Internacional do Algarve.

No shortage of incident in FP2 ??



Here's how it finished up ??#PortugueseGP ???? #F1 pic.twitter.com/QCzIw4QVqE — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Após várias saídas de pista, com a terceira curva do circuito algarvio a testar os nervos dos pilotos, dois incidentes afectaram o normal decurso da segunda sessão do dia, marcada por duas bandeiras vermelhas.

Primeiro foi o francês Pierre Gasly (AlphaTauri), com problemas no motor, a abandonar com o carro em chamas, o que o deverá obrigar a infringir os regulamentos e a sofrer uma penalização para poder recuperar os danos sofridos pelo monolugar.

Depois, um desentendimento entre Lance Stroll (Racing Point) e Max Verstappen no final da recta da meta provocou uma colisão entre os dois pilotos, interrompendo mais uma vez a sessão de treinos, facto que penalizou o campeão em título e líder do Mundial de pilotos, Lewis Hamilton, que no domingo poderá superar as 91 vitórias de Michael Schumacher.

O britânico da Mercedes ficou a 1,368s de Bottas (1m17,940s), depois de na primeira sessão ter sido apenas 339 milésimos menos rápido. De realçar o comportamento dos dois Ferraris, com Charles Leclerc a conseguir o quarto melhor registo e Sebastian Vettel o sexto, apenas batidos pelos McLaren de Lando Norris (3.º) e Carlos Sainz (5.º).