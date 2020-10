Milhares de pessoas assistem ao regresso da F1 a Portugal, 24 anos depois

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial com 230 pontos, pode fazer história, pois em caso de triunfo torna-se no piloto mais vitorioso de sempre na disciplina máxima do desporto automóvel, suplantando as 91 corridas ganhas pelo alemão Michael Schumacher.

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 é a 12.ª prova da temporada e disputa-se no Autódromo Internacional do Algarve entre hoje e domingo, 24 anos depois da última passagem do "Grande Circo" por Portugal. Em Portimão estão confirmados 27.500 espectadores, menos do que o inicialmente previsto após recomendação da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal recebe este fim de semana uma prova do campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela 17.ª vez, beneficiando da revolução na época provocada pela pandemia de covid-19.

O Mundial de 2020 deveria ter começado em 15 de março, em Melbourne, na Austrália, com a primeira das 22 provas previstas, mas o eclodir da doença provocada pelo novo coronavírus levou ao cancelamento do Grande Prémio, dois dias antes da corrida.

Seguiram-se cancelamentos (13) e adiamentos de provas (cinco), em vários continentes, tendo a organização decidido, em Abril, avançar com o campeonato, a partir de Julho, com um calendário com 15 a 18 Grandes Prémios, maioritariamente concentrados na Europa.