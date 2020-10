Ela Minus: “Não dissocio a minha vida da música e da política”

Uma das revelações dos últimos meses. Canta em inglês e castelhano e a música é electrónica, espaçosa, dinâmica e dançante, com as palavras estimulando a consciência política. Acts Of Rebellion é o álbum de estreia da colombiana Gabriela Jimeno, 30 anos, agora conhecida como Ela Minus, e é excelente.

