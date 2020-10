Bruce Springsteen, o último sobrevivente

O nome George Theiss, um músico que morreu em Julho de 2018, não dirá muito ao público era geral. Afinal, Theiss não era famoso, e a pequena banda que teve em Nova Jérsia nos anos 1960, The Castiles, onde tocava guitarra ritmo e cantava, nunca teve grande impacto no mundo em geral. Mas teve no rapaz que estava ao lado dele, na guitarra solo e também a cantar. Este chamava-se Bruce Springsteen e estava a viver a sua primeira experiência musical. Além de Springsteen, Theiss era o único membro da banda ainda vivo. Agora só resta Springsteen.

