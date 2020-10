Os modernos que me perdoem, mas as últimas semanas têm sido tão confusas que só me ocorre uma cena de um filme de 1933, Canção de Lisboa. Perante a eleição de Beatriz Costa como “Miss Castelinho”, uma mulher da assistência clama indignada: “Ó Ernestina, vamos embora qu’isto foi tudo uma grande aldrabice!”.

Continuar a ler