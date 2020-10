PJ faz buscas por causa do Aeroporto do Montijo no Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na sede do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), confirmou ao PÚBLICO fonte da instituição. Segundo a revista Sábado, as buscas estarão a decorrer também na Agência Portuguesa do Ambiente ( APA) e num escritório de advogados, e prender-se-ão com o processo do futuro Aeroporto do Montijo e com a Declaração de Impacto Ambiental (DIA), favorável condicionada, emitida em Janeiro último.

A DIA, que prevê a possibilidade de a infra-estrutura avançar mediante a aplicação de medidas compensatórias e mitigadoras no valor de 48 milhões de euros, tem sido muito contestada, e a sua nulidade foi mesmo pedida num processo judicial interposto por oito organizações não-governamentais, que corre ainda em tribunal.

Também a Comissão Europeia está a investigar o processo, desde Abril, por eventuais infracções às directivas Aves e Habitats por parte de Portugal neste processo. E há várias queixas junto de organismos internacionais relacionados com os impactos ambientais do projecto no estuário do Tejo e na avifauna que o utiliza.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte do Ministério do Ambiente e da Acção Climática recusou-se a comentar as buscas, afirmando que este “não se pronuncia sobre buscas ao abrigo de um mandado judicial”.