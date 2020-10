Posso ir a Felgueiras? O teletrabalho é novamente obrigatório? Posso deixar flores no cemitério?

No dia em que o país atingiu um novo recorde de casos diários de covid-19, o Conselho de Ministros anunciou novas restrições para travar a propagação da covid-19 (doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2) em Portugal continental. A situação de calamidade mantém-se até ao final do mês, mas não espere maior liberdade a partir de 30 de Outubro. Pelo contrário. De 30 de Outubro a 3 de Novembro, as deslocações entre concelhos passam a estar proibidas (salvo situações excepcionais, como no caso de deslocações para o trabalho ou para consultas médicas). Mas em três concelhos, as restrições começam já a partir das 0h desta sexta-feira.

Continuar a ler