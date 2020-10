OE 2021: PEV espera resposta do Governo na sexta-feira para decidir na segunda

O deputado do PEV José Luís Ferreira disse esta quinta-feira que o Governo mostrou disponibilidade para aceitar algumas das suas propostas para o Orçamento do Estado (OE) para 2021 mas que ainda não chega. O PEV decide na segunda-feira como vota o OE depois de receber resposta do executivo esta sexta-feira.

“Vamos ficar a aguardar pela resposta do Governo a este conjunto de contributos que Os Verdes trouxeram para que o OE para que possa não ser tão insuficiente como é agora”, disse o deputado que falava no Parlamento aos jornalistas depois da reunião que teve com o Governo na quarta-feira, em declarações transmitidas pela RTP 3. “Está tudo em aberto”, afirmou, acrescentando que o partido decidirá “só com a resposta do Governo - que ficou de nos dar a resposta até sexta-feira e que certamente será tida em conta na avaliação que a direcção nacional do partido fará na segunda-feira”.

José Luís Ferreira adiantou: “Houve alguma disponibilidade do Governo para viabilizar algumas das nossas propostas mas não chegam. O Governo ficou de reflectir de nos dizer alguma coisa até sexta-feira”.

O executivo manteve esta semana reuniões com o BE, PCP, PEV e PAN para garantir a viabilização do OE que vai a votos na próxima quarta-feira. Até agora, o Governo não conseguiu ainda o acordo de nenhum destes partidos. À direita, o maior partido, o PSD, anunciou na quarta-feira que votará contra o documento.