Líder da bancada do PSD assume que posição sobre referendo à eutanásia não foi unânime

Adão Silva, líder da bancada do PSD, assumiu que houve críticas de deputados por ter sido dada liberdade de voto sobre o referendo à eutanásia. “Felizmente não foi unânime”, disse Adão Silva, após a reunião desta quinta-feira de manhã em que o assunto foi discutido.

O líder da bancada social-democrata rejeitou qualquer dramatismo, reconhecendo que houve “posições antagónicas” mas que existiu “respeito e elegância”. O deputado considerou que a matéria “é delicada” e que só poderia ser abordada com “delicadeza, temperança e sobriedade”.

Questionado sobre a compatibilização entre a concessão de liberdade de voto e a aprovação de uma moção a defender o referendo, no congresso do passado mês de Fevereiro, Adão Silva considerou que o texto não tinha carácter obrigatório. “Embora com todo o respeito pelas decisões do congresso, esta moção não traz essa imposição que alguns lhe querem conferir”, sublinhou.

Tal como defendeu perante os deputados, e na sequência da orientação deliberada pela comissão política nacional, o líder da bancada referiu que “o partido não tem uma posição geral definida” e que “o mais correcto é a liberdade de voto”, considerando que neste referendo em debate “há matéria política mas também de consciência”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na reunião, que decorreu à porta fechada, o deputado Pedro Rodrigues, um dos mais destacados defensores do referendo, considerou que a matéria revela uma profunda confusão por parte da direcção do partido, sustentando que o partido deveria aplicar a moção aprovada em congresso e que em vez disso decidiu colocar-se ao lado do PS que não quer a consulta popular. Segundo relatos feitos ao PÚBLICO, outros deputados são a favor do referendo mas não concordam com a pergunta que está prevista na iniciativa popular (“Concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?”), que é debatida esta tarde no plenário.

Como o PSD não definiu uma posição oficial, a bancada escolheu dois deputados com posições contrárias para participarem no debate: Paulo Moniz, eleito pelos Açores (a favor); e Mónica Quintela, coordenadora da comissão de Assuntos Constitucionais (contra).

CDS entende que aprovação sem referendo é "demonstração de arrogância" da AR O presidente do CDS-PP defendeu nesta quinta-feira que a aprovação da despenalização da morte medicamente assistida "sem um claro mandato popular" será "uma demonstração de arrogância do Parlamento", que "não pode ter medo de ouvir o povo". "O CDS considera [que] a aprovação da legalização da morte a pedido pela Assembleia da República, um tema central para a nossa democracia, sem um claro mandato popular, desrespeitando os pareceres dos especialistas, ignorando o clamor social e rejeitando o pedido de 95 mil cidadãos será apenas um demonstração de arrogância do Parlamento", referiu, em comunicado enviado às redações. Apontando que uma iniciativa popular de referendo é "a mais exigente" forma de participação dos cidadãos, e também "a mais próxima da essência da democracia", Francisco Rodrigues dos Santos considerou que "a Assembleia não pode ter medo de ouvir o povo" e defendeu a "aprovação da iniciativa popular de referendo sobre a morte a pedido". O presidente do CDS considerou "urgente promover um amplo debate na sociedade portuguesa sobre esta questão civilizacional, profundamente esclarecedor, que contrarie as campanhas de intoxicação da informação e liberte a discussão dos corredores da assembleia". Francisco Rodrigues dos Santos apontou também que "mais de 80% dos eleitores votaram em partidos que não tinham assumido para esta legislatura qualquer posição sobre a morte a pedido nos seus programas" e lembra que o "CDS assumiu-se contra no seu compromisso eleitoral". O presidente do CDS salientou ainda que a iniciativa popular de referendo recolheu "14 vezes mais assinaturas" do que aquelas que conseguiu a petição que deu origem ao processo legislativo sobre a eutanásia.