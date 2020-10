BE pediu ao Governo mais detalhes sobre as propostas e espera voltar a reunir-se

O BE pediu mais ao Governo “mais informações” sobre “o impacto real” das propostas nas duas matérias em que admitiu terem sido dados passos de aproximação na negociação do Orçamento do Estado (OE) para 2021: o reforço do Serviço Nacional de Saúde e a nova prestação social. Depois de as receber, o Bloco espera poder voltar a reunir-se com o executivo socialista e consolidar os avanços feitos na reunião de terça-feira em direcção a um acordo que viabilize o Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021).

Continuar a ler