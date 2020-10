Trump e Biden como nunca os vimos: as novas figuras caganers na Catalunha

O ex-vice-presidente Joe Biden e o actual presidente Donald Trump, oponentes nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020, são as figuras mais destacadas da colecção de figuras caganers deste ano, segundo a Reuters.

A tradição catalã presta homenagem às pessoas mais relevantes no mundo todos os anos, retratando-os em posição de defecar. As figuras são colocadas nos presépios de Natal, juntamente com as mais tradicionais, como os três reis magos ou José e Maria, e escondidas para amigos e família os encontrarem.

Este ano popularizou-se também a figura do trabalhador da Saúde de máscara, como símbolo da luta contra a pandemia de covid-19.

Joe Biden e Donald Trump têm estado na ribalta da política norte-americana devido à corrida eleitoral e à importância das eleições de 3 de Novembro. O artesão das figuras caganer, Marc Alos, disse à Reuters que Donald Trump tem tido excelentes números de vendas nos últimos quatro anos.

Online vendem-se caganers de celebridades políticas mundiais como Greta Thunberg, Boris Johnson, Vladimir Putin e de alguns políticos espanhóis e catalães em particular. Mas são também vendidas figuras de personagens fictícias, como Luke Skywalker da saga A Guerra das Estrelas, e a Mulher Maravilha, super-heroína de bandas desenhadas.

Em Portugal também se pode encontrar a personagem do “cagão” nas cascatas de São João, no Porto

