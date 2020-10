De porta em porta, há cabazes biológicos para todos os gostos e feitios

Em Outubro, há ameixas, abóboras, milho, castanhas. Há frutos e legumes biológicos que, um pouco por todo o país, chegam a miúdos e graúdos em forma de cabazes. Além de mais saudáveis e de melhor qualidade, estes alimentos permitem reduzir a pegada ecológica da indústria alimentar. Pequenos produtores, nacionais e internacionais, vêem aqui uma oportunidade para escoar as suas produções e as pessoas para iniciar uma alimentação mais saudável e sustentável.

Face à crescente preocupação por parte da sociedade quanto à sustentabilidade do planeta, não é de admirar que este tipo de opção seja cada vez mais frequente. Assim, o P3 elaborou uma lista de cabazes biológicos que, além de saudáveis e mais amigos do ambiente, chegam à tua porta através de um clique. E estamos à espera das tuas sugestões (ver caixa).

Quinta do Arneiro

Aqui, escolhes um cabaz, planeias a entrega, eles colhem e entregam. Estes são os passos a seguir para teres o cabaz biológico da semana, ou um criado ao teu gosto, à tua porta. Sob o mote de que a “natureza tem as melhores receitas para uma vida longa e saudável”, um conjunto de produtores agrícolas juntaram-se e criaram a Quinta do Arneiro em 2009. São os membros deste grupo que semeiam, plantam, alimentam, cuidam e colhem os alimentos.

À escolha existem cabazes pequenos, médios ou grandes com preços que variam entre os 25, 35 e 50 euros, respectivamente. Em cada um podes encontrar frutas e vegetais biológicos da época colhidos nessa semana. Para os residentes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, os cabazes da Quinta são deixados à porta dos consumidores entre as 10h da manhã e as 17 ou 19 horas da noite. Se tens interesse, mas não encontras o teu concelho na rota de distribuição, só tens de enviar para aqui a tua morada.

Bio em Casa

À semelhança da Quinta, os passos são os mesmos para fazeres a tua encomenda. Com hortas espalhadas de norte a sul do país, a Bio em Casa procura levar às famílias portuguesas alimentos biológicos saudáveis e sustentáveis. A missão de incentivar os consumidores a optar por esta alimentação ganha vida através da realização de workshops e visitas à horta. Assim, além de poderem ver os alimentos a serem colhidos directamente da terra, os clientes podem observar e aprender todo o processo de cultivo biológico.

Personalizado ou em plano mensal, em cada cabaz encontram-se leguminosas e frutas de todo o tipo, bem como outros alimentos biológicos produzidos por agricultores nacionais e certificados. Estes cabazes são distribuídos todas as semanas entre quarta e sexta-feira pelos concelhos do Porto. Os preços variam entre 19,99 e 39,99 euros. Os planos de entrega mensais têm o valor mínimo de 109,96 euros e o valor máximo de 135,96 euros.

Hortas da Cortesia

Através de uma “agricultura artesanal, minuciosa e socialmente responsável”, a Hortas da Cortesia leva cabazes biológicos à porta dos portugueses desde 2009. Todos os fins-de-semana, envia a listam de ingredientes semanais aos seus clientes. As entregas são feitas até às 18h de terça-feira. As encomendas podem ser efectuadas a qualquer dia da semana e podes escolher entre receber os produtos numa caixa ou num saco. A rota principal da situa-se em torno de Lisboa e Vale do Tejo, com maior foco em Sintra. O preço dos cabazes semanais varia entre 19 euros (cabaz normal) e 36,70 euros (cabaz grande) — este último está em promoção e podes adquiri-lo por 33 euros.

Mercearia Bio

“Um dia, num futuro não muito distante, tudo será bio e para todos.” Esta é a visão da Mercearia Bio que comercializa produtos biológicos e locais desde 2007. Não só presenteia as pessoas com alimentos biológicos, como também oferece opções biológicas para a alimentação dos animais de estimação. Além disso, disponibiliza uma série de bebidas biológicas e receitas, criadas para motivar os consumidores a optar por este tipo de alimentação.

Do conjunto de seis variedades de cabazes, os clientes podem escolher entre os semanais leves, de detox ou de produtores. Os preços divergem de cabaz para cabaz, num intervalo de 25 e 75 euros. É no Algarve que se encontra a principal zona de entregas. Contudo, tentando respeitar o objectivo basilar de generalizar o consumo de alimentos biológicos à população portuguesa, a associação faz entregas em todo o território continental e insular.

Maria do Pomar

Com origem nos “melhores produtores nacionais e internacionais”, a Maria do Pomar oferece aos consumidores um conjunto variado de frutas e legumes biológicos. Sem loja física, optaram por operar apenas em modo digital. Os clientes podem efectuar a encomenda no site ou na aplicação para o telemóvel. Até agora, a Maria do Pomar disponibiliza oito cabazes que podem ser adquiridos por um valor mínimo de 19,50 euros ou por um valor máximo de 49,99 euros. As entregas são feitas em todo o Portugal Continental. Para celebrar o alargamento das rotas de distribuição, a Maria do Pomar criou um cabaz dedicado ao São Martinho com alimentos típicos e alusivos a esta festividade.

Frutalverca

Ao contrário dos restantes, a Frutalverca já existe desde 1960. Contudo, só recentemente iniciou a entrega de cabazes biológicos ao domicílio nas zonas de Lisboa, Cascais, Sintra, Almada, Setúbal, entre outras.. À porta de casas, restaurantes, hotéis ou escolas, deixa alimentos frescos e biológicos que podem variar entre frutas, legumes ou diversos à escolha de cada consumidor. As encomendas têm um valor mínimo obrigatório de 20 euros e os consumidores podem escolher produtos variados ou cestos predefinidos.

Bio Cabaz

Com o objectivo de levar um maior número de pessoas a consumir produtos biológicos, a Bio Cabaz tem frescos, produtos de mercearia, lacticínios e substitutos e bebidas para adultos e crianças. Além disso, disponibiliza aos consumidores três tipos de cabazes: os semanais, os para bebés e os de fruta. Os semanais podem variar entre 10, 12 e 14 alimentos e cada um pode custar entre 20, 25 e 30 euros. Para os bebés, tem um cabaz composto por dez produtos pelo valor de 20 euros. Já os cabazes de fruta são compostos apenas por sete tipos de frutos e custam 20 euros. As encomendas são feitas através do site e as entregas são na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os interessados, que não encontrem a sua residência incluída na rota, devem comunicar a sua intenção à Bio Cabaz.

Bio Habitus

Aproximar os produtores e os consumidores, quebrar cadeias de distribuição, contrariar monopólios instalados e garantir a sustentabilidade ambiental são alguns dos objectivos da Bio Habitus. Aqui, os adeptos de alimentos biológicos podem optar entre três tipos de cabazes: os semanais, os à lista e os de fruta.

Os alimentos que compõem o cabaz semanal são escolhidos com base nas colheitas feitas durante a semana. O cabaz pequeno, entre quatro a cinco quilos, custa 11,50 euros e o cabaz médio, entre seis a sete quilos, tem o valor de 16,50 euros. Quem preferir personalizar, tem a opção do cabaz à lista que, pelo valor mínimo de 20 euros, permite ao consumidor escolher os alimentos que pretende adquirir. No caso dos cabazes de fruta, os consumidores podem optar por um cabaz com 35 unidades por 15 euros ou com 50 unidades por 25 euros. A entrega é gratuita apenas na região do Porto.

Semear

Sob a alçada da inclusão social e da sustentabilidade, o programa Semear da associação BIPP dá-se a conhecer como a "terra de oportunidades”. Esta associação trabalha com pessoas com deficiência na produção e distribuição de alimentos biológicos. Aqui, todos os esforços são reunidos na preparação, confecção, transformação e venda de produtos alimentares artesanais. Os interessados têm à disposição uma loja repleta de opções: desde cabazes, queijos e vinhos a biscoitos, chocolates e geleias.

Na Loja Semear são disponibilizados cinco tipos de cabazes biológicos. O cabaz grande, com nove ou dez quilos, pelo valor de 17,50 euros e o cabaz médio, com seis ou sete quilos, por 15 euros. Se preferires um cabaz para dez semanas também tens a opção do médio e do grande pelo valor respectivo de 140 e 165 euros. Por último, e em quinto lugar, surge um especial: o cabaz solidário. Através dele, e pelo valor de 15 euros, podes oferecer um cabaz e ajudar uma família carenciada. As entregas são feitas na região de Lisboa e Vale do Tejo entre terça e sexta-feira todas as semanas.

Prove

Voltada para a criação de emprego e oportunidades para os pequenos agricultores, o Prove está localizado em diversos pontos de Portugal Continental. Todas as semanas, são reunidos os alimentos colhidos e criados os cabazes biológicos. Dividido por núcleos de produtores, o projecto faz as entregas em quase todo o território português. Para efectuar a encomenda, o cliente tem de preencher um formulário e escolher o núcleo que está mais perto dele.

