Há 20 mil euros para criar uma história na fachada do ViaCatarina

Já se cobriu de azulejos, foi uma Fábrica de Sonhos cor-de-rosa, teve 22 esculturas a caminhar pela fachada e agora.... Agora, podes ser tu a criar o que os moradores, lojistas e turistas vão ver na histórica fachada da Rua de Santa Catarina, no Porto.

O concurso de arte pública para o exterior do ViaCatarina Shopping tem um orçamento total de 20 mil euros para criar e implementar a próxima intervenção artística. As candidaturas estão abertas até 10 de Dezembro de 2020. Pode também ser entregue uma menção honrosa no valor de 500 euros.

O objectivo é evidenciar a antiga fachada do jornal Primeiro de Janeiro, "seja por via de elementos estáticos ou dinâmicos, com utilização de elementos tradicionais ou tecnológicos​”, lê-se no regulamento.

Os artistas candidatos devem preencher um formulário online e entregar o projecto, a memória descritiva, carta de candidatura, orçamento completo e outros documentos que o regulamento enumera.

O júri é constituído pelo vencedor da edição anterior, Paulo Ramuni e por representantes da Câmara Municipal do Porto, da Sierra Portugal e da Sonae Sierra (do mesmo grupo a que o PÚBLICO pertence), da Universidade Católica do Porto e da Universidade Europeia, em Lisboa.

A administração do ViaCatarina Shopping vai realizar uma sessão de esclarecimentos para os interessados no concurso, a 28 de Outubro, às 15h.