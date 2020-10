Trump vs Biden: a luta também se trava nos cartazes dos apoiantes

Faltam poucos dias para as eleições presidenciais norte-americanas, que opõem o republicano (e actual presidente) Donald Trump ao democrata Joe Biden, candidatos que esta quinta-feira à noite (madrugada de sexta em Portugal) se confrontam no último debate da campanha. A Reuters fotografou os cartazes de apoio a ambos em vários estados, no sentido de perscrutar o sentido de voto dos eleitores norte-americanos. Num ambiente social e político cada vez mais polarizado, as sondagens dão a vitória a Biden, mas só a 3 de Novembro se conhecerão os resultados.