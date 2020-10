Porque continua a ser um erro insistir no encerramento de Coimbra-A em 2020

No final do ano passado, foi aprovado o encerramento da estação central de Coimbra, uma decisão já extemporânea naquela altura e que faz cada vez menos sentido no presente. No entanto, a remoção dos carris só está apontada para 2022, o que nos dá tempo para conjugar o serviço ferroviário de Coimbra-A com o projecto do metro-bus, desde que adoptemos uma visão conciliatória. É que a cada dia que passa vamos conhecendo novos dados que confirmam que as previsões do artigo anterior não só não estavam erradas, como algumas foram até amplificadas pelos efeitos da pandemia.

